Nicholas Hoult podría interpretar a Lex Luthor “Superman Legacy”

Nicholas Hoult está negociando para interpretar al icónico villano Lex Luthor en la primera película de DC Studios “Superman Legacy” que dirigirá James Gunn, según Deadline, varias fuentes indicaron que se ha quedado con el codiciado rol del némesis del “Hombre de Acero”, aunque THR indica que las negociaciones no se han cerrado formalmente.

El actor británico de 33 años es mejor conocido por interpretar a la versión juvenil de “Hank McCoy/ Bestia” en las cintas de X-Men que produjo 20th Century Fox, otros papeles destacados incluyen a Nux en “Mad Max: Fury Road”, al zombi R en “Warm Bodies” y protagonizó dos filmes basado en hechos reales se trata de la cinta del 2019 Tolkien y la serie The Great.

Es importante resaltar que Hoult ya había realizado pruebas para integrarse a una producción de DC Comics su intención era interpretar a uno de los héroes más importantes de la compañía, primero buscó ser Bruce Wayne en “The Batman” y después trató de ser el estelar en “Superman Legacy”, sin embargo se había mencionado que Gunn siempre pensó en el para ser Lex Luthor uno de los villanos más importantes y que seguramente tendrá un rol central en otros proyectos.

En la primera producción cinematográfica de DC Studios podría ser el antagonista principal aunque posiblemente no sea el único, compartiría créditos con David Corenswet quien tiene el papel del héroe Kryptoniano, Rachel Brosnahan será la intrépida reportera Lois Lane.

Se ha mencionado que esta nueva versión de Superman estará en un mundo donde ya hay otros héroes y villanos consolidados prueba de ello es que veremos a Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como / Mr. Terrific, Nathan Fillion como el Green Lantern Guy Gardner, Anthony Carrigan como Metamorfo y María Gabriela de Faría como La Ingeniera de The Authority.

Superman Legacy llegará a cines el 11 de julio del 2025 este proyecto formará parte del Capítulo uno de DC Studios que ha sido nombrado como “Dioses y monstruos” otras producciones incluyen uno de Batman que será “The Brave and the Bold” y “Supergirl: Woman of Tomorrow”.