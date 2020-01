Nike elimina los productos de 'Kobe Bryant' de sus tiendas

ESTADOS UNIDOS.- La muerte de Kobe Bryant ha afectado a todos los miembros del deporte. la marca de toda la vida del jugador, Nike, decidió quitar todos los productos de la marca del jugador para evitar que se lucre con la muerte de la leyenda de los Lakers.

Kobe ha sido imagen de Nike desde el inicio de su carrera y lo seguía siendo ahora años después de su retirada.

En un comunicado, la marca deportiva habló sobre esta terrible tragedia.

"Fue uno de los mejores atletas de su generación y ha tenido un impacto inconmensurable en el mundo de los deportes y la comunidad del baloncesto. Era un miembro querido de la familia Nike. Lo extrañaremos mucho. Mamba para siempre", mencionó la marca deportiva.

Nike no venderá por el momento productos del jugador. Informaron que no estarán vendiendo ninguno de los productos,'Kobes' y todos los pedidos en línea ya han sido reembolsados, no se venderá ningún 'Kobes' hasta nuevo aviso".

(Con información de Marca)