Ninel Conde y Lorena Herrera, sin reconciliación

CIUDAD DE MEXICO.- Ninel Conde y Lorena Herrera aparecieron juntas durante la conferencia de la obra Las Arpías, a pesar de la rivalidad que existe entre ambas.

De acuerdo con vanguardia.com, durante la conferencia del proyecto en el que alternaran uno de los personajes, las actrices fueron cuestionadas por su enemistad y al pedirles que aprovecharan el momento para limar asperezas, así respondieron:

“No, no hay relación con una persona que te ha faltado al respeto, yo a la señora no le he hecho nada, pero ella ha sido muy grosera y yo no tengo nada que hablar con ella”, dijo Ninel.

A lo que Lorena replicó: “pues ese es su punto de vista y está muy bien y es muy respetable”. Y sobre su reconciliación con el llamado “Bombón Asesino”, agregó: “no, yo no tengo ningún interés, realmente estoy bien así, reconciliación de qué”.

A pesar de la insistencia de los reporteros, las artistas se negaron a dar su brazo a torcer y acompañadas de colegas como Maribel Guardia, Ana Patricia Rojo, Sherlyn y Victoria Ruffo, fue que sin dirigirse la palabra presentaron la puesta en escena que tendrá algunas funciones en la Ciudad de México.

La actriz y cantante Ninel Conde compartió en Instagram el video de un baile sexy que realizó junto a Sherlyn, Ana Patricia Rojo y Adriana Fonseca.

En el video, aparecen luciendo sus figuras con diferentes estilos de bikini, además de mostrar sus dotes de baile al ritmo de “Dura” de Daddy Yankee.

De acuerdo con el portal El Informador, Conde anunció así la próxima presentación en Acapulco de la obra "Las arpías", del pasado sábado.

En el clip, Sherlyn aparece luciendo su figura con un bikini negro, mientras que Ninel Conde dejó ver su abdomen plano con una prenda de color blanco y un pareo, y Fonseca también dejó ver sus curvas. Ana Patricia Rojo portaba un pantalón negro y la parte superior de su bikini.

Su publicación ya registra más de 170 mil reproducciones.