Oasis enciende rumores sobre posible gira en México y EU en 2025

Esta semana, Oasis ha encendido rumores sobre una posible gira en México y Estados Unidos para 2025, después de un misterioso anuncio que apareció en distintos puntos clave.

En Times Square, Nueva York, se mostró una imagen en blanco y negro de los hermanos Liam y Noel Gallagher, acompañada por el mensaje:

“Si necesitamos poner un cartel publicitario para que estos muchachos vengan a Estados Unidos, aquí está”.

Mientras que en México, la expectación creció cuando apareció un cartel similar en el World Trade Center de la Ciudad de México, con la frase ‘Definitely Maybe’, en referencia al álbum debut de Oasis lanzado en 1994.

Parece ser que Oasis está próximo a confirmar fechas en México y Estados Unidos



Esta tarde aparecieron algunos anuncios de Amazon Music en el WTC de la Ciudad de México y Time Square en Nueva York adelantando la siguiente etapa del Oasis Live '25. pic.twitter.com/M1IVgnPyoM — Indie 505 (@Indie5051) September 3, 2024

Cruzando los dedos por un ‘Oasis Live 25’ en México

Aunque aún no hay una confirmación oficial por parte de los miembros de la banda, fuentes cercanas a The Sun han señalado que Oasis podría anunciar más fechas para 2025, incluyendo paradas en ciudades como Nueva York, Chicago y la Ciudad de México.

El reencuentro de los hermanos Gallagher, después de 15 años, ha causado altas expectativas.

Hasta el momento, se han confirmado 17 conciertos, que recorrerán Reino Unido e Irlanda, en ciudades como Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

El sábado pasado se llevó a cabo la venta general de entradas. En cuestión de minutos, la abrumadora demanda de seguidores provocó la saturación de las plataformas Ticketmaster, Gigs and Tour, SEE Tickets y Gigs in Scotland.

Con éxitos como ‘Wonderwall’ y ‘Don't Look Back in Anger’, Oasis sigue siendo una de las bandas más influyentes del britpop, y su posible regreso es, sin duda, uno de los eventos más esperados por los fans de la música rock en todo el mundo.

Con información de Reforma y redes sociales