Picaba el bigote: Lyn May revela encuentros íntimos con Vicente Fernández

La famosa vedette, Lyn May vuelve a los ojos de los reflectores tras confesar que en los camerinos tenía encuentros íntimos con el querido Vicente Fernández,a su vez resaltó que el bigote del charro de Huentitan “si picaba”.

A través de una entrevista para el programa matutino, Venga la Alegría la también cantante recordó que uno de sus tantos amores en el pasado fue Vicente Fernández con quien sostuvo encuentros esporádicos mientras trabajaban en el teatro Blanquita.

La bailarina confesó que los camerinos fueron cómplices de estos encuentros, asimismo mencionó que no revelaría más detalles por respeto a “Doña Cuquita”, viuda del cantante.

“Besaba muy bien, como todos los mariachis como era Vicente besan muy bien (…), sí picaba el bigote, pero lo mandaba a que primero se lavara la cara y luego ya. Ya me estás sacando cosas que no debo porque si lo oye Cuquita me va a regañar” expresó la vedette.

May asegura que sostuvo estos encuentros cuando los dos trabajaban en el teatro Blanquita, mismo donde conoció a muchos hombres guapos.

“Vicente y yo éramos muy jóvenes, entonces pues en esa época, los dos trabajando en el Blanquita y los dos ahí, pues imagínate, los camerinos se prestaban para todo… ahí conocí a muchos y muy guapos” detalló la cantante.

Por otro lado, Lyn recordó que “Chente” siempre tuvo una fama de mujeriego.

“Siempre fue enamorado Vicente, tú sabes que siempre fue ojo alegre Vicente, siempre, cuando no andaba con una, andaba con otra” resaltó Lyn May.

¡En exclusiva para #VLAFinDeSemana, Lyn May recordó los supuestos encuentros íntimos con Vicente Fernández! 😱❤️📺 #EsteSábadoQuiero >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/dceOJy4tkb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 12, 2022

El día que el marido de Lyn May se enfrentó a golpes con Vicente Fernández

En diciembre del 2021, la vedtte afirmó que su marido y “Don Chente” tuvieron un encuentro violento por celos.

Durante una entrevista para el programa de Primera Mano, la cantante reveló los detalles del enfrentamiento.

“Yo estaba casada y él me abrazó, como no se dio cuenta de que venía mi esposo, atrás de mí, estuvo muy fuerte la pelea entre ellos (…) a golpes por mí” dijo May.

Además, la bailarina confesó que ella y el Charro de Huentitan mantuvieron una relación, misma de la que no reveló detalles por respeto, pero reiteró que no era un secreto que Fernández era un “ojo alegre”, por lo mismo, confesó que otras compañeras mantuvieron un romance con el intérprete de “Mujeres Divinas”.

