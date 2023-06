Pierson Fodé podría protagonizar “Superman: Legacy”

James Gunn el CEO de DC Studios, encargado de todas las producciones relacionadas con DC Comics, en cine y televisión sigue en la búsqueda de el actor que interprete a uno de los héroes más icónicos de la compañía en “Superman: Legacy” el filme que será el comienzo oficial del nuevo universo cinematográfico maneja expectativas muy altas.

Se menciona que en los últimos días Pierson Fodé se ha consolidado como uno de los candidatos principales para obtener el rol del “hombre de acero”, según Variety el actor habría enviado un montaje de imágenes de cómo se crió en una granja del pueblo Moses Lake, Washington, haciendo alusión que tuvo una infancia similar a la de “Clark Kent”.

El medio estadounidense señala que a James Gunn le agradó lo que habría ayudado para que sea una de las principales opciones para interpretar a Superman, no obstante como todo lo relacionado con el filme Warner Bros se ha negado en realizar declaraciones y afirman que no hay una decisión final en cuanto al casting, muchos actores han hecho pruebas como Nicholas Hoult.

Pierson Fodé de 31 años es mejor conocido Thomas Forrester en "The Bold and the Beautiful”, otros de sus créditos incluyen The Man From Toronto y The Real Bros of Simi Valley, Kill Game, Indigenous y Based on a True Story.

Superman: Legacy tiene un estreno tentativo para el 11 de junio del 2025, pero antes quedan pendientes los lanzamientos de la anterior administración The Flash, Aquaman 2y Blue Beetle, antes de entrar de lleno con todo lo que tiene planeado James Gunn.