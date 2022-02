Pixar presenta un nuevo tráiler de Lightyear con Chris Evans

Pixar por medio de su cuenta de Twitter, subió un segundo tráiler de Lightyear, dando una nueva mirada a la historia de origen de Buzz, el héroe que terminó inspirando al famoso juguete en Toy Story.

La película de acción de ciencia ficción que cuenta con Chris Evans, quien ha sido elegido para dar voz al astronauta, promete contar los orígenes donde seremos testigos de cómo un joven piloto de pruebas se convierte en el más grande de los Guardianes Espaciales.

Mientras que el primer tráiler se enfocó en la maravilla del vuelo interestelar, en este segundo vistazo se muestra un poco más de acción. Así como vemos a Buzz con su tradicional traje verde y blanco que trabaja con el Comando Estelar para intentar escapar de un planeta en el que él y sus compañeros de los Guardianes Espaciales llevan un año entero abandonados, también nos dieron un vistazo a alguien parecido al emperador Zurg.

El director de la película Angus MacLane, comentó lo siguiente por medio de un comunicado.

Lightyear se estrenará en los cines el 17 de junio de este 2022.

Every hero has a beginning. 👨‍🚀 Go on an intergalactic adventure with Disney and Pixar’s #Lightyear this June 17, 2022. 🌌 💫 pic.twitter.com/l43GJOBsIi