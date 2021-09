Premio Nacional del Libro: Te dejamos la lista de nominados este 2021

Historias que van desde el recuento de los mitos de Paul Bunyan y "La reina de las nieves" de Hans Christian Andersen hasta una mirada retrospectiva al Partido Pantera Negra se encuentran entre los 10 nominados en la lista para el Premio Nacional del Libro para jóvenes. literatura popular.

Este miércoles, la National Book Foundation también anunció la lista larga de libros traducidos, con ficción originaria de Siria, Chile y Corea del Sur, entre otros países. La autora en lengua francesa Maryse Conde, a menudo mencionada como posible candidata al Premio Nobel, recibió su primera nominación al Premio Nacional del Libro, a los 84 años, por su novela "Esperando que las aguas crezcan". Richard Philcox fue el traductor.

Esta semana, la fundación revelará sus listas completas para las cinco categorías competitivas: ficción, no ficción, poesía, literatura juvenil y traducción.

Los jueces reducirán las listas a cinco finalistas el 5 de octubre y los ganadores serán anunciados en una ceremonia el 17 de noviembre en Manhattan. La fundación sin fines de lucro, que entrega los premios, planea realizar el evento en persona este año después de hacer virtual la ceremonia del año pasado debido a la pandemia.

En la literatura juvenil, la lista incluye “The Mirror Season” de Anna-Marie McLemore, su versión contemporánea de “The Snow Queen”; y la novela gráfica "The Legend of Auntie Po", en la que Shing Yin Khor se basa en Bunyan y otros cuentos populares para una narrativa que reflexiona sobre la raza, la clase y la inmigración. “A Snake Falls to Earth” de Darcie Little Badger se basa en parte en las tradiciones narrativas de Lipan Apache.

Los otros jóvenes nominados fueron “Unspeakable: The Tulsa Race Massacre” de Carole Boston Weatherford, con ilustraciones de Floyd Cooper, quien murió a principios de este año; “Home Is Not a Country” de Safia Elhillo; “Last Night at the Telegraph Club” de Malinda Lo; "Demasiado brillante para ver" de Kyle Lukoff; “Revolución en nuestro tiempo: la promesa del Partido Pantera Negra al pueblo” de Kekla Magoon; “Me (Moth)” de Amber McBride; y "From a Whisper to a Rallying Cry" de Paula Yoo.

Los nominados a la traducción además de Conde incluyen “Winter in Sokcho”, de Elisa Shua Dusapin, traducido del francés por Aneesa Abbas Higgins; “Peach Blossom Paradise” de Ge Fei, traducido del mandarín por Canaan Morse; “The Twilight Zone” de Nona Fernández, traducida del español por Natasha Wimmer; y “Sobre el origen de las especies y otras historias” de Bo-Young Kim, traducido del coreano por Joungmin Lee Comfort y Sora Kim-Russell.

Otros en la lista de traducción fueron “Cuando dejamos de entender el mundo” de Benjamín Labatut, traducido del español por Adrian Nathan West; “La isla del conejo” de Elvira Navarro, traducida del español por Christina MacSweeney; “Un inventario de pérdidas” de Judith Schalansky, traducido del alemán por Jackie Smith; “In Memory of Memory” de Maria Stepanova, traducido del ruso por Sasha Dugdale; y “Planet of Clay” de Samar Yazbek, traducido del árabe por Leri Price.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Sergio Mayer no fue envenenado y está fuera de peligro

Vicente Fernández manda mensaje a sus fans desde el hospital

¡Fuga la oruga! Inés Gómez Mont huyó de México