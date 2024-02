Al fin, después de tantos rumores y sospechas, se dio a conocer que Ryan Gosling sí cantará “I'm Just Ken”, durante la ceremonia de los Oscar 2024, deleitando a la crema y nata de la industria cinematográfica y a decenas de personas que verán los premios desde sus casas.

Este lunes, el portal Variety informó que de acuerdo con fuentes de la Academia, el actor de filmes como La La Land y Diario de Una Pasión (The Notebook, por su título en inglés), volverá a encarnar a Ken para subir al escenario de la gala junto a Mark Ronson, uno de los escritores de la canción que ganó el premio Critics' Choice a Mejor Canción.

La canción "I'm Just Ken" es una de las nominadas de la cinta Barbie, junto a "What Was I Made For?" de Billie Eilish, que ya ha ganado el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales y a canción del año, además del Globo de Oro a Mejor Canción Original.

Can you feel the Kenergy? Ryan Gosling will officially perform “I’m Just Ken” live at the Oscars.



Details here: https://t.co/MgcMX3QuxS pic.twitter.com/Bbbf1JxDUk — Variety (@Variety) February 26, 2024

La noticia sobre la presentación musical que incluye a Ryan Gosling trasciende después de que Ronson advirtiera que no estaba dispuesto a tocar la canción si la Academia no invitaba al actor a participar en el acto, negándose a sustituirlo con otro cantante.

"No. Creo que si Ryan no lo hace, entonces nosotros no lo haremos" , dijo Ronson a Variety.

Gosling se encuentra nominado como Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Ken, en Barbie, lo que ha generado críticas de los usuarios en redes sociales porque sus colegas Margot Robbie y Greta Gerwig, no recibieron mención en las ternas a Mejor Actriz y Mejor Dirección, respectivamente.

Pese a que las mencionadas estrellas de Barbie no hayan sido contempladas en esas categorías, el filme en sí está contemplado en otras categorías como Mejor Película, Diseño de Producción, Diseño de Vestuario y Guión Adaptado.

Esto convierte a la película de Greta Gerwig en un gran rival para Oppenheimer de Christopher Nolan, la cual también compite en esas categorías.

La ceremonia que premia a lo mejor de lo mejor en la pantalla grande, se llevará a cabo el próximo domingo 10 de marzo.

Con información de Reforma