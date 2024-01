Ryan Gosling aclara si cantará ‘I’m just Ken’ en los Óscar

Ryan Gosling se encuentra en un dilema tras ser cuestionado sobre una posible participación en la ceremonia de los premios Óscar 2024, para interpretar el éxito musical ‘I’m just Ken’ de la película ‘Barbie’.

Ante las insistentes preguntas, el actor respondió con modestia diciendo que ‘aún no lo han invitado’ para demostrar un poco de su talento con el micrófono frente a cientos de los más aclamados actores y actrices de Hollywood.

Esta semana, W Magazine publicó una entrevista con el intérprete de Ken, en el live action de Barbie, donde el famoso contó su experiencia al darle vida al popular muñeco, que junto con Margot Robbie, robó miradas a nivel internacional en la pantalla grande.

Ante el éxito, tanto en taquilla como en las nominaciones a los Globos de Oro, que se entregarán el próximo 7 de enero, una de las preguntas de los fanáticos de este filme es si Gosling se volvería a poner el enorme abrigo del personaje para cantar el tema ‘I'm Just Ken’ sobre el escenario de los galardones más importantes del cine.

Ryan Gosling says Ken in ‘BARBIE’ was “the hardest part I’ll ever play.”



“How do you approach playing a 70-year-old crotchless doll? There’s no research you can do for that. There’s no one you can shadow, no documentaries you can watch, no books written about Ken. You’re on your… pic.twitter.com/71fGCATj7z