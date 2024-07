‘Quiet on Set’ merece segunda parte, afirman productoras de la serie

Las creadoras de la serie documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' (‘El Lado Oscuro de la Fama Infantil’) que sacó a la luz los abusos que sufrieron las estrellas infantiles de Nickelodeon, afirman que el proyecto merece una segunda parte.

Mary Robertson y Emma Schwartz dieron a conocer su opinión después de que el documental recibiera dos nominaciones a los premios Emmy.

La serie de cinco partes de Investigation Discovery, reveló las duras realidades enfrentadas por actores como Drake Bell y Raquel Lee Bolleau de El Show de Amanda, y Alexa Nikolas de Zoey 101, entre otros.

‘Quiet on Set’ está nominada como Mejor Serie Documental o de No Ficción y por Mejor Edición para un Programa de No Ficción, en los galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense.

De acuerdo con Deadline, la productora ejecutiva Mary Robertson y la coproductora ejecutiva Emma Schwartz expresaron su entusiasmo y gratitud por la respuesta del público y la crítica.

"La respuesta al proyecto ha sido abrumadora, sorprendente y gratificante. Ciertamente ha crecido más allá de nuestras expectativas y es particularmente gratificante ver cómo la respuesta a la serie se ha transformado en llamados a la protección dentro de la industria del entretenimiento", dijo Robertson a Deadline. "Siempre esperas que con cada proyecto que hagas, llegues a la gente, tengas un impacto. Nosotros, como equipo, realmente creímos que esta era una historia que necesitaba ser contada, porque se trata tanto del trato a los niños como de los programas que influyeron en millones de niños. Realmente esperamos que, si acaso, esto sea el comienzo de una conversación continua, porque buscar prevenir los entornos dañinos y abusivos es realmente la razón clave por la que tantos de los valientes participantes dieron un paso adelante, sin los cuales no habríamos podido hacer esta serie", añadió Schwartz.

Las productoras también dijeron que se han planteado la posibilidad de dar voz a más ex-estrellas infantiles que aún no han contado sus historias, para ampliar la perspectiva sobre el abuso en la industria del entretenimiento.

"Nuestro interés en el tema es extenso y se mantiene. Nos encantaría escuchar a aquellos que quieran compartir sus relatos. Nunca queremos que nadie sienta presión de nosotros ni de nadie más para compartir un relato que no estén listos para compartir. Pero sí cuando las personas estén listas para compartir, ciertamente estamos interesados y muy apasionados por la búsqueda de historias en este ámbito", señaló Robertson.

‘El Lado Oscuro de la Fama Infantil’ se convirtió en el programa más visto en la historia de Max, con sus primeros cuatro episodios que acumularon 1.25 mil millones de minutos de visualización sólo entre el 18 y el 24 de marzo.

Robertson y Schwartz dijeron que la producción priorizó que los participantes sintieran que podían contar su experiencia de la manera que les pareciera adecuada.

