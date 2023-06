“Rápidos y Furiosos”: preparan spin off protagonizado por Dwayne Johnson

Universal Pictures se niega a dejar ir a la saga de “Rápidos y Furiosos”, prueba de ello es que están desarrollando un nuevo proyecto protagonizado por Dwayne Johnson quien retoma su papel de “Luke Hobbs”.

Los detalles como el título tentativo o la trama permanecen en secreto pero fuentes cercanas al estudio indican que no sería una secuela de “Hobbs & Shaw”, sería un filme que serviría de puente entre “Fast X” y “Rápidos y furiosos 11”, según revelo The Wrap, Chris Morgan constante colaborador de la franquicia fue quien elaboró el guion.

El retorno de The Rock a la saga sigue siendo sorpresivo tomando en cuenta los desacuerdos que tuvo con Vin Diesel y otros actores, lo que motivaron a tomar caminos separados, constantemente hubo declaraciones que mostraron su negativa a retornar a la franquicia principal, optando por tener su propio spin off, no obstante recientemente su aparición en la escena pos-créditos de la décima entrega dejo entrever que habían dejado atrás sus conflictos.

Dwayne Johnson says him and Vin Diesel have squashed the beef.



“Last summer Vin and I put all the past behind us. We’ll lead with brotherhood and resolve - and always take care of the franchise, characters & FANS that we love.” pic.twitter.com/HXpVDtW825