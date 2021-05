¿Regresa High School Musical? Televisora juntará de nuevo a parte del elenco

Lifetime Television anunció que reunirá a parte del elenco de High School Musical y a los miembros de The Brady Bunch en dos películas navideñas.

En Una Reunión de Baile Navideño, Monique Coleman, quien interpretó a Taylor McKessie en High School Musical, le da vida a una abogada que se reúne con su pareja de baile de la infancia Chad Danforth (Corbin Bleu).

Para celebrar la noticia, la actriz compartió una fotografía de ellos dos juntos durante su actuación en el musical y una de su más reciente encuentro con el mensaje "Como comenzó VS como está".

How it started How it’s going pic.twitter.com/GkTNZgW0SC