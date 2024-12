Retrasan secuela de ‘The Batman’: llegará a los cines hasta 2027

Los amantes del cine tendrán que ser pacientes para regresar a las oscuras calles de Ciudad Gótica:

Warner Bros. ha anunciado que la esperada secuela de ‘The Batman’, dirigida por Matt Reeves, se estrenará el 1 de octubre de 2027, un año después de su fecha original programada para el 2 de octubre de 2026.

La película, protagonizada nuevamente por Robert Pattinson, llegará en formato IMAX.

Este cambio deja espacio para otro gran estreno: la colaboración entre Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise, programada para debutar el 2 de octubre de 2026. Aún sin título oficial, la película explorará la frenética misión de ‘el hombre más poderoso del mundo’ por salvar a la humanidad de un desastre inminente.

