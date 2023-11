“Scream 7” tendrá un reinicio creativo tras perder a Jenna Ortega

Scream está enfrentando uno de sus mayores desafíos de su historia esta misma semana perdieron a dos de sus principales estrellas de las más recientes películas, concretamente en la quinta y sexta entrega, un tema que no estaba para nada contemplado.

Primero el martes Spyglass despidió a la mexicana Melissa Barrera por declaraciones en sus redes a favor de Palestina, calificándolas como polémicas, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente, la actriz nacida en Monterrey ya dio su postura respecto a este tema.

Posteriormente el miércoles se concretó la salida de Jenna Ortega debido a conflictos de agenda considerando sus compromisos con la exitosa serie de Netflix “Wednesday” donde protagoniza como Merlina de los Locos Adams por lo que no estará en la próxima entrega.

Las actrices tenían los roles centrales tras el relanzamiento o la “recuela” con Scream del 2022 interpretando a las hermanas Carpenter, ganándose con creces el cariño de los fanáticos.

Barrera interpretaba a Sam la hija ilegítima de Billy Loomis uno de los asesinos originales que portaron la máscara de Ghostface, por lo que era atormentada con alucinaciones con su papá fallecido, demostrando que tenía la oscuridad interior y podría llegar a ser muy letal.

Su hermana menor Tara (únicamente comparten mama, su padre es desconocido) demostró ser una sobreviviente (siendo la única que sobrevivió a una escena de apertura de la saga) valiente, inteligente y determinada, mostraron ser una gran dupla que se complementaba bien.

Al no contar con ellas el medio Variety ha sido el primero en anunciar que la séptima película de Scream tendrá un reinicio creativo completo, los escritores James Vanderbilt y Guy Busick que se encargaron de los guiones de los dos filmes anteriores, realizaran un nuevo guion.

La duda es quien se enfrentara con quien o quienes asuman la máscara, manto y el modificador de voz para convertirse en la nueva versión del asesino serial Ghostface.

Todo parece indicar que la prioridad del estudio ahora más que nunca será conseguir el regreso de Neve Campbell para que vuelva a ser Sidney Prescott.

Después de todo ella ha sido catalogada por los fanáticos como el corazón de la franquicia, ella era la protagonista original en las primeras cuatro dirigidas por Wes Craven y en la quinta tuvo una participación especial junto a sus coprotagonistas Courteney Cox como Gale Weathers y David Arquette como Dewey Riley, en la VI no apareció por un desacuerdo salarial.

Otra de las prioridades para Spyglass y Paramount Pictures seria conseguir el retorno de Patrick Dempsey cuya única aparición fue como un roba escenas en Scream 3, se sabe que su personaje Mark Kincaid se casó con Sidney e incluso se mencionó que tuvieron hijas juntos.

Tampoco podemos descartar que Hayden Panettiere como Kirby Reed quien apareció en la cuarta y regreso en la sexta ahora convertida en una agente del FBI pueda volver aparecer, quienes si tienen muy complicado volver serian Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding por el tema de que sus personajes Mindy y Chad Meeks-Martin eran los mejores amigos de Sam y Tara formante parte de los “cuatrivivientes” aunque no se descarta que encuentren la forma de incorporarlos.

Scream 7 planeaba ser lanzada en cines en 2024 su nuevo director Christopher Landon quien tiene experiencia con proyectos de este estilo que incluyen Happy Death Day y Freaky, remplazando a los de Radio Silence los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett quienes se prevé permanezcan como productores ejecutivos, deberán apurarse con el nuevo guion para ver si pueden cumplir con la meta de estrenar el próximo año o si optaran de retrasar el proyecto.

James Vanderbilt and Guy Busick are set to write a completely new script for ‘SCREAM 7’ after Spyglass fired Barrera for being vocal about the genocide happening in Palestine.



Producers are reportedly keen for Neve Campbell to return.



(Source: https://t.co/PmRA6353TU) pic.twitter.com/DFG9KzE4Sp