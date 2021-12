¿Se enamoró? Andrés García confiesa que llegó a sentir atracción por Jenni Rivera

El famoso actor mexicano, Andrés García, conocido en el medio del espectáculo por ser un hombre que se enamora fácilmente, recientemente confesó a sus seguidores que la Diva de la Banda, Jenni rivera, lo cautivó al grado que se sintió atraído por ella.

A través de su canal de YouTube, el actor reveló que sintió una fuerte atracción por Jenni Rivera, debido a que la famosa cantante se mostró siempre como una mujer increíble.

Muchas preguntas surgieron tras la declaración de Andrés García. ¿Cómo conoció a la Diva de la Banda? ¿Platicaron y brindaron? ¿Qué lo cautivó de la cantante?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrés García (@andresgarciatvoficial)

Andrés García contó que en una ocasión Jenni lo invitó a uno de sus conciertos y que ella era una gran mujer.

“Jenni Rivera era un encanto y vaya que cantaba muy bien. De hecho creo que estuve en su último concierto. Estaba Margarita conmigo en el Hilton, ya no me acuerdo quien me invitó; creo que fue la misma Jenni, le dijeron está Andrés García en el hotel y estaba a cinco minutos en autobús, ahí en el mismo cerro”, afirmó el famoso.

Además, aseguró que en el concierto que asistió, Jenni Rivera le dedicó varias canciones, lo que “le alborotó la hormona”.

“Ya se me estaba alborotando la hormona, pero ella tenía marido, ella me lo presentó. Entonces no hubo chance”, detalló el actor de la telenovela “Velo de novia”.

El actor describió a Jenni Rivera como una mujer sexy, con encanto y con una voz increíble.

“Fui y se portó maravilloso, era una mujer muy sexy, aunque estaba llenita, era una mujer muy sexy, con un gran encanto y cantaba increíble”, dijo Andrés García.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jenni Rivera (@jennirivera)

Para finalizar, Andrés García lamentó la muerte de la interprete de “Basta ya” y confesó que jamás imaginó que la famosa moriría en un trágico accidente aéreo.

