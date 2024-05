Sophie Turner revela la agonía que sufrió tras su divorcio

Sophie Turner reveló en una reciente entrevista para la revista Vogue British que todo el proceso de divorciarse de Joe Jonas fue una verdadera agonía e incluso admitió que varios días pensó que ‘no sabía si lo conseguiría’.

Desde que se dio a conocer su separación, en septiembre de 2023, las especulaciones sobre lo que había provocado la ruptura no pararon y se avivaron cuando se informó que el integrante de los Jonas Brothers había captado a la estrella de Game Of Thrones, a través de una cámara escondida que puso en su anillo, "haciendo algo sospechoso".

"Fueron los peores días de mi vida. Hubo días en los que no sabía si iba a sobrevivir. Llamaba a mi abogado y le decía: 'No puedo hacerlo. No puedo'. Nunca fui lo suficientemente fuerte para defenderme", declaró Turner a la revista.

Ella considera que sus hijas Willa, de cuatro años, y Delphine, de uno, se convirtieron en ‘víctimas’ de las amargas consecuencias de su ruptura, pero fueron ellas las que la impulsaron a luchar.

"Cuando alguien me dice: 'Hazlo por tus hijos', lo hago. No lo haría por mí, pero encontraré la fuerza para ello", agregó.

En ese momento, Turner, de 28 años, se encontraba en Reino Unido rodando la serie de televisión Joan; el cantante, de 34, estaba con sus retoños en Estados Unidos.

"Tenía contrato para estar en el set otras dos semanas, así que no podía irme. Mis hijas estaban en Estados Unidos y no podía ir a verlas porque tenía que terminar ‘Joan’. Y empezaron a salir artículos", recordó la estrella.

Surgieron rumores de que la pareja había terminado porque ella salía demasiado a fiestas, esto a raíz de una fotografía en la que la captaron celebrando con sus compañeros de reparto, días antes de que Joe presentara una demanda.

"Me dolió porque realmente me torturo por cada movimiento que hago como madre, la culpa de ser madre es muy real. No paraba de decirme a mí misma: 'Nada de esto es cierto. Eres una buena madre y nunca has sido una fiestera'”. "Una foto puede contar mil palabras, pero no es mi historia. Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que yo no había escrito, producido o protagonizado. Fue impactante. Todavía estoy conmocionada", aseveró sobre las historias alrededor de la imagen.

Una dura realidad: divorcio, depresión, ansiedad y bulimia

Este capítulo en su vida lo enfrentó mientras sufría depresión, ansiedad y bulimia.

"No soy muy buena procesando mis emociones. Las guardo bajo llave y luego aparecen en forma de depresión o ansiedad. Siendo una chica joven, especialmente si crece bajo los focos, realmente te juzgas a ti misma".

Aunque en un momento tomó medicamentos para sus problemas de salud mental, ahora no lo hace, desde que retornó a Reino Unido, su país natal.

"Ahora que he vuelto a casa, me siento más feliz que nunca. Estoy empezando de nuevo, redescubriendo lo que me gusta hacer, con quién me gusta estar", resaltó.

Quiere llevar su maternidad en paz

En marzo se supo que Sophie y Joe habían ‘reactivado’ su proceso de divorcio. La actriz sólo espera que esto se resuelva pronto y puedan ser padres en paz y que las niñas se sientan queridas.

"No estoy contenta con cómo se ha desarrollado todo, especialmente en lo que respecta a mis hijos. Ellos son las víctimas de todo esto. Creo que lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Confío en que lo solucionaremos. Joe es un gran padre para nuestras hijas y eso es todo lo que puedo pedir".

Desde su ruptura,la han relacionado amorosamente con Peregrine Pearson, el hijo mayor y heredero de Michael Pearson, cuarto vizconde de Cowdray.

"Me divierto saliendo con alguien. Es muy divertido. Es extraño casarse tan joven. Es como si nunca aprendieras a salir con alguien. Así que todo es muy nuevo para mí", consideró.

Con información de Reforma