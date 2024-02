Susto en Hollywood: Intrusos intentan entrar a la casa de Jada Smith

La actriz y presentadora Jada Pinkett Smith vivó un aterrador momento en su casa de Los Ángeles cuando un par de hombres subieron a su balcón mientras ella estaba adentro.

De acuerdo a TMZ, fuentes policiales reportaron que dos hombres encapuchados trataron de entrar poco antes de las 20:00 horas, se cree que los sujetos pensaban que la casa estaba sola, sin embargo, se asustaron cuando vieron que Jada se percató de su presencia.

Cuando la presentadora de Red Table Talk los vio, llamó a la policía pero cuando las autoridades llegaron a la escena, los sospechosos ya habían huido sin rastro alguno.

