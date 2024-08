Tarantino culpa parcialmente a Baldwin por muerte de Halyna Hutchins

Quentin Tarantino compartió una opinión que ha generado controversia al referirse al trágico tiroteo ocurrido en el set de la película Rust.

Según el aclamado director, aunque Alec Baldwin no es enteramente responsable de la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, sí tiene parte de la culpa en lo sucedido.

Let us know what you think of part 1 of Quentin Tarantino on Club Random! Subscribe/Rate/Review wherever you get your podcasts 🎧



Watch on @spotifypodcasts here: https://t.co/bPINC2BjwC