Tiffany Chen, novia de Robert De Niro es diagnosticada con parálisis de Bell

Tiffany Chen, novia del actor Robert De Niro, dio a conocer que fue diagnosticada con parálisis de Bell tras dar a luz a su hija.

Chen, de 45 años, compartió en una entrevista con el medio CBS que al poco tiempo de dar a luz a la bebé que tuvo con Robert De Niro, empezó a experimentar dificultad para comer y para hablar, lo que la llevó a acudir a un doctor y descubrió que tenía parálisis de Bell.

Tiffany Chen, who recently gave birth to her first child with partner Robert De Niro, reveals her Bell’s palsy diagnosis exclusively to @GayleKing.



Their full interview airs tomorrow on CBS Mornings. pic.twitter.com/2O2eLngfWs