Trasciende que esposa de Vicente Fernández pidió desconectarlo

A unos días de que Vicente Fernández cumpla dos meses hospitalizado, medios del espectáculo dieron a conocer fuertes revelaciones sobre lo que la familia, y en especial, de su esposa María del Refugio Abarca quien habría pedido que lo desconectaran.

En el programa radiofónico Fórmula Espectacular, de la periodista Flor Rubio, se reveló que “Doña Cuquita” no tendría esperanzas sobre la salud de don Vicente.

En la transmisión se dijo que una fuente en el hospital donde está internado el cantante, reveló que incluso los doctores no esperan que El Charro de Huentitán se recupere.

“Es muy fuerte lo que voy a decir, pero, es lo que a mí me contaron, que entre los doctores ya nada más esperan que don Vicente, ya, porque dicen que le cuesta respirar, que va en retroceso".

Incluso, el reportero Gabriel Cuevas contó que hay diferencias de opinión en la familia, pues doña Cuquita habría pedido a los médicos que desconectaran a don Vicente Fernández, situación a la que sus hijos se negaron rotundamente.