‘Y Llegaron de Noche’ marca el regreso de Eugenio Derbez a la comedia

Eugenio Derbez regresa a la pantalla con la serie de comedia ‘Y Llegaron de Noche’ que se estrenará el 4 de octubre en la plataforma de streaming ViX.

En esta producción, Derbez interpreta a Carlos Villarías, el actor español que dio vida al icónico personaje de Drácula en la versión en español de la famosa película de 1931.

