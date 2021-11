Yo solo tenía siete años: Luna Bella revela haber sido abusada por su padre

La influencer Luna Bella, regresó a YouTube para denunciar que su padre abuso de ella cuando apenas tenía siete años de edad.

Por medio de un video, la modelo para adultos dio a conocer esta fuerte revelación de su infancia a lado su padre.

"Recuerdo una noche… estaba yo feliz, viendo la luna y llegó este señor y me quitó un poco de mi cobija y me empezó a acariciar, yo sólo tenía 7 años, yo le quité la mano y me la volvió a poner, me dijo, ‘si tú dices algo, mato a tu mamá’. dije ‘no, que no le pase nada a mi mamá... y me dejé tocar’”, afirmó.