YosStop tiene problemas de visión por estar en la cárcel

Yosselin Hoffman, mejor conocida como YosStop, enfrenta un nuevo problema en prisión: al parecer tiene problemas visión que podrían “dejarla ciega”.

Esto lo dio a conocer su novio Gerardo González, quien explicó a través de una publicación en la cuenta de Instagram de YossStop, que Hoffman presenta un problema de visión borrosa.

Gerardo González considero que el problema de visión de YossStop bien podría ser producto de las actuales condiciones en las que vive en la cárcel, como la exposición directa a la luz cuando escribe. Sin embargo, también afirmó que su novia se encuentra muy preocupada por ello.

En la publicación de Instagram, Yosselin afirmó que

Detalló también que no puede ver con claridad a más de dos metros de distancia

“ni adentro de la celda, ni afuera. ¿En qué momento se me deterioró la vista? Al parecer estar encerrada más de 4 meses es suficiente para dejar de ver bien.