Critican el incómodo abrazo de Beatriz Müller a Lula da Silva

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller fue duramente criticada en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que se ve a la escritora dar un abrazo al presidente de Brasil, Lula da Silva y este reacciona de manera incómoda.

A través de Twitter, la asesora de comunicación, Bárbara Tijerina, publicó las imágenes que muestran a la esposa del mandatario federal felicitando al nuevo presidente de Brasil.

Sin embargo, en el metraje se puede apreciar que Gutiérrez Müller se acerca efusivamente para abrazarlo, pero al mismo tiempo Lula se resiste al saludo aprehensivo.

Ante esto, la también analizadora de lenguaje corporal confirmó que el presidente brasileño se nota incómodo ante un mal saludo político.

“Lula visiblemente incómodo por el mal manejo del saludo político. Cuando alguien rebasa tu espacio personal, y ocupa un espacio íntimo el cerebro reacciona en modo alerta al final da un paso atrás”, explicó la analista.

Lula visiblemente incómodo por el mal manejo del saludo político.

Cuando alguien rebasa tu espacio personal, y ocupa un espacio íntimo el cerebro reacciona en modo alerta al final da un paso atrás.#LenguajeSinPalabras pic.twitter.com/YVFQvrTtLb — Bárbara Tijerina (@bartije) January 2, 2023

No sabe comportarse: Internautas critican a Beatriz Müller

Luego del análisis, varios internautas emitieron su opinión sobre los imprudentes actos de Beatriz Müller, unos acusaron que la también investigadora no sabe comportarse, otros asociaron el momento incómodo con el acoso de “La Bruja del 71”, personaje del Chavo del 8, a “Don Ramón”.

“Qué vergüenza, ella se siente en como si estuviera en fiesta con amigos de peda. No sabe comportarse en una visita de estado”, “que le podemos exigir a la señora si no conoce de las mínimas reglas diplomáticas, ella pensó que iba a saludar a su cuñado Pío”, “parece la tía mala copa que no deja de encimarse en el compadre”, se lee entre los comentarios (SIC).

Estamos contentos con la llegada de Lula: López Obrador

Luego de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia, López Obrador se dijo muy feliz con su regreso.

“Estamos muy contentos con la llega del presidente Lula, fue todo un acontecimiento porque es el regreso de un proyecto popular no oligárquico y el presidente Lula enfrentó una envestida muy fuerte que lo llevó injustamente a la cárcel y el resistió y salió de prisión para volver a gobernar a Brasil. Lo Logró a pesar de que utilizaron muchísimo dinero”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal comentó que quien lo representó en esa toma de protesta fue Beatriz Müller, asimismo dio a conocer que Lula da Silva tiene intenciones de visitar México.