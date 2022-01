Empleada halla piojos en la ropa de H&M… y se queda sin empleo

Para entrar a un local de ropa es necesario portar cubrebocas, usar gel antibacterial… ¿e insecticida? Al menos así parece luego de que una mujer encontrara piojos en la ropa de la tienda H&M donde trabajaba.

Este singular caso ocurrió el pasado 29 de diciembre, cuando la empleada de la tienda H&M revelara en su cuenta de Twitter unas fotografías en las que se ven piojos en las sudaderas colgadas en los estantes, a la vista de todo público.

De hecho, la usuaria dijo que ella no encontró los piojos: sino que un cliente le hizo saber de la presencia de los bichos.

La joven twitteó:

Algunos usuarios respondieron al mensaje preocupados por lo que podría pasarle a la empleada luego de “balconear” a su trabajo, a lo que tranquilamente la joven respondió que efectivamente, se quedó sin empleo después de publicar las fotos.

Sin embargo, no la despidieron.

La exempleada reveló que, molesta porque la tienda de H&M no tomó muy en serio el problema, decidió renunciar.

“Gracias a todos los preocupados por mi pérdida de trabajo. Mi último día es el viernes 31 de diciembre (renuncio porque odio estar allí)”, puntualizó.

Además, dijo que antes de renunciar se disculpó con la gerencia porque, aunque su intención era buena, no esperaba que la publicación en redes sociales acarreará tanto “hate” en contra de la tienda.

“Me disculpé con el gerente de mi tienda porque no esperaba que mi tweet subiera así. Me molestó que lo trataran como un problema menor y que no fuera culpa suya. Es la empresa. Mis compañeros de trabajo me agradecieron”, mencionó.

Aclaró también que sus compañeros de trabajo le agradecieron el tweet.

I work at the H&M in the Oculus at World Trade & today a customer discovered lice on a rack of hoodies. They’re not closing the store nor are they notifying employees of the problem. The section was just blocked off. pic.twitter.com/eAIlOxfmJu