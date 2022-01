Redes critican al Papa por atacar los “perrhijos"

“¿Y qué tiene de malo?” Contestaron las redes sociales a las críticas del Papa Francisco hacia los “perrihijos” y parejas que prefieren tener mascotas en lugar de hijo.

En la primera Audiencia General de 2022, el Papa lamentó que las mascotas como gatos y perros, reemplacen a los niños en las nuevas familias.

“Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno, y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar”,

Sin embargo, Francisco también exhortó a las autoridades del mundo a que, para evitar esta situación y ayudar a los pequeños, faciliten los procesos de adopción.

“para que el sueño de muchos niños que necesitan una familia, y de tantos matrimonios que desean darles amor, se haga realidad”.

Sin embargo, el mensaje del Papa no fue del agrado de las redes sociales, donde su crítica a quienes prefieren tener mascota a tener hijos, fue tachada de una intromisión en la vida privada de la gente.

Algunos incluso criticaron que al pontífice le moleste esta situación pero no se exprese claramente en contra de los casos de pederastia y corrupción dentro de la iglesia.

El Papa Francisco critica a la gente que prefiere tener mascotas y no quiere tener [email protected] Peeeero no protege a las infancias, encubre y se hace de la vista gorda con los casos de pederastia y pedofilia en la iglesia. 🤔 En fin, el KFC.🙄 pic.twitter.com/KsORG6GQqt

Papa Francisco critica quem troca ter crianças por ter cães e gatos Eu com 0 filhos, muitos gatos e feliz 🙂 pic.twitter.com/QZLXMlE3ct

@Pontifex_es El primer egoista sos vos , porque elegiste no tener hijos.... Hay muchas mujeres que no quisimos o no pudimos tenerlos!!

VIVÍ TU VIDA Y deja a los demás que elijan como quieren vivir.

TENEMOS LIBRE ALBEDRÍO, O TE OLVIDASTE, BERGOGLIO??