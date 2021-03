Horóscopo diario: lunes 1 de marzo de 2021

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este lunes 1 de marzo de 2021.

Horóscopo Aries

Una persona que confía en tu capacidad intentará vincularte en un proyecto desgastante y poco productivo, no te conviene acelerarte. En el amor, algo no te convence, expresa tu incomodidad.

Horóscopo Tauro

Los resultados de ese proyecto no han sido los esperados. No pierdas los ánimos y sigue luchando. En el amor, ha llegado el momento de aclarar esas distancias que no han sido justificadas.

Horóscopo Géminis

La presión laboral y el estrés harían que malinterpretes las sugerencias o comentarios de un compañero, evítalo. En lo personal, no estarías valorando los detalles que alguien tiene contigo.

Horóscopo Cáncer

Empiezas a resolver de manera exitosa todo lo que parecía salirse de control, será un día de avances y progreso. En el amor, no te aferres a esa persona por seguridad, recupera tu independencia.

Horóscopo Leo

Llega una propuesta que cambiaría el rumbo de tus planes. Te sentirás capaz de asumir el reto y la aceptarás. En lo familiar, debes tomar distancia de problemas que no te corresponde resolver.

Horóscopo Virgo

Cuidado con las distracciones, hoy podrías olvidarte de un asunto importante y tendrías una llamada de atención si no te ordenas. En el amor, la persona que amas necesita de todo tu apoyo.

Horóscopo Libra

Harás una alianza estratégica para sacar adelante un nuevo proyecto, los resultados serán muy positivos. En lo personal, te darás un tiempo para brindarle ayuda a una amistad que te necesita.

Horóscopo Escorpio

Una persona poco transparente intentará vincularte en negocios nada convenientes, mantén distancia. En el amor, tomarás la decisión de alejarte de alguien que no muestra constancia.

Horóscopo Sagitario

Tendrás que posponer algunas gestiones para atender las necesidades de un familiar que requiere de apoyo. En lo personal, surge una reconciliación con una persona que valoras mucho.

Horóscopo Capricornio

Alguien que no está de acuerdo con tus decisiones laborales o económicas intentará encararte, no pierdas la diplomacia. En el amor, recibes mensajes de esa persona que te interesa.

Horóscopo Acuario

Termina ese período de obstáculos, hoy tendrás el apoyo que necesitas para culminar esa importante labor. En lo personal, no malinterpretes las palabras de ese familiar, evita discusiones.

Horóscopo Piscis

Encuentras el camino que te permitirá aterrizar esa idea que tienes en mente, pronto tus proyectos serán una realidad. En el amor, estarías reprimiendo tus sentimientos por temor al rechazo.

