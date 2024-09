La Guardia Costera de Estados Unidos (US Coast Guard) dejó a todo el mundo boquiabierto al revelar una nueva imagen de los restos de ‘Titán’, el sumergible de la empresa OceanGate a un año de su tragedia.

Fue el 18 de junio de 2023 que este vehículo submarino bajó a las profundidades del océano Atlántico con el objetivo de ver el Titanic. El viaje terminó por ser una desgracia después de que Titán‘ implosionara, matando a los cinco pasajeros que iban a bordo.

A 15 meses de que esta noticia sacudiera a la sociedad, este nuevo vistazo revelado durante una conferencia de prensa de la Guardia Costera estadounidense añade más misterio al caso.

New York Post detalló que la imagen expone las consecuencias de la implosión de la embarcación a unos 12 mil 500 pies bajo el nivel del mar.

Haunting final photos of Titan submersible revealed after implosion https://t.co/RAdyFbPAsA pic.twitter.com/WS3qm17cFh

Fue tomada el año pasado durante la búsqueda del submarino, mientras los investigadores preparaban un video animado que recrea el descenso de Titán al Atlántico.

El video revela los intercambios de mensajes entre el sumergible y su barco de apoyo, el Polar Prince, durante la inmersión fatídica.

El último mensaje que Titán le envió a Polar Prince fue: ‘Todo bien aquí’. Momentos después, el sumergible perdió toda comunicación alrededor de las 10:47 de la mañana.

Final Message from Doomed Titan Sub Revealed, Sent Seconds Before Losing Contact with the Surface pic.twitter.com/4fY6DFNaC1