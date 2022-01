Jabón Zote se vende en Corea como “producto natural”

El famoso jabón de barra Zote el cual acompaña las casas de los mexicanos, se vende en Corea del Sur, como un “producto natural” el cual tiene el mismo que éxito que en México.

A través de un video de TikTok, la influncer surcoreana @soojinicoreana compartió un video en el que afirma haber descubierto que el Jabón de la empresa “La Corona” se exporta hasta su país, lo cual la dejó muy emocionada porque afirma que este producto sirve para casi todo tipo de limpieza, incluso para combatir plagas.

El jabón Zote azul ¡sí existe! ¿Lo sabías?



Tenemos 3 colores diferentes: Blanco, Rosa y Azul.



Además, la marca Zote tiene distintas presentaciones:



- Jabón de lavandería

- Zote en escamas

- Zote líquido



¿Cuál es tu favorita?



“Cuando vine a México me sorprendí mucho, porque cuando quiero limpiar algo de grasa, me daban esta barra de jabón. Cuando quería lavar, me daban mi barra del mismo jabón. También, cuando me baño, me dio lo mismo. Hasta para cuidar plantas me recomendaron lo mismo. Pero en verdad funcionaba para todo”, expresó en el video.

Seguido de esto menciona que cuando fue a Corea se llevó la sorpresa de que ese mismo producto se vende en el país y que es famoso por ser un “jabón natural” y que algo costoso.

Este producto es utilizado por los mexicanos de manera cotidiana ya que resulta ser bastante económico y funcional, la gente usa este jabón como “remedio” para quitar el acné, pues aseguran ayuda a combatirlos, muchas personas lo usan como champú, otras para quitar las manchas de la ropa, entre otras cosas.

Este producto esta hecho a base de aceite de coco y sebo de res, aceite esencial de citronela, el cual el aporta su peculiar olor. Y es uno de los productos que no necesita publicidad.

Además, no solo se exporta a Corea del Sur, ya que llega a China Ghana, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, y el Caribe, en países como Ecuador, Argentina, Jamaica.

