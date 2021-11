Me salvaron la vida: Britney Spears

Este miércoles la cantante Britney Spears publicó un video a través de sus redes sociales un mensaje para sus fans y todos los que se unieron a la causa #Free Britney, en el que aseguró que el movimiento le salvó la vida.

En el video que compartió Spears se refirió a los integrantes del movimiento #FreeBritney en donde mencionó que son lo máximo y añadió que su voz se mantuvo silenciada y amenazada durante mucho tiempo, y que ante esto no fue capaz de hablar, y cree fielmente que le han salvado la vida.

I might as well do a hint of my thoughts here before I go and set things square on @Oprah 🤔😜🤷🏼‍♀️ !!!!! pic.twitter.com/Gf3ckusc5S