Nuevo uniforme de Hooters desata críticas por parecer ropa interior

La franquicia estadounidense Hooters es reconocida por sus muy guapas meseras decidió hacer un cambio en los uniformes, mismos que fueron rechazados por las empleadas del establecimiento, pues aseguran que parecen prendas de ropa interior.

Esta empresa ha causado controversia por imponer un código de vestimenta que sexualiza a sus meseras, ellas tienen que portar medias, short corto y camisetas escotadas para atender a los clientes.

A través de la plataforma de TikTok varias mujeres expusieron los nuevos uniformes los cuales fueron duramente criticados por las mismas. En los clips se muestra como las chicas muestran su uniforme anterior y lo comparan con el nuevo, su cara dice más que mil palabras, se aprecia rotundamente el desacuerdo con esta nueva prenda.

Algunas empleadas externan el amor por su trabajo en la empresa, pero reprueban presentarse a trabajar con algo que parece ropa interior.

Una chica expuso lo que una mesera debe cumplir para trabajar en Hooters y es lo siguiente:

Usar maquillaje

Cubrir cualquier tatuaje visible

Mantener limpios los tenis blancos (en caso de que ya estén percudidos comprar otros)

Siempre estar de buen humor.

Aunque todos expresan lo expuestas que se pueden sentir las empeladas con este nuevo uniforme la usuaria @kay.phillips, menciona que pueden seguir usando los viejos uniformes. Sin embargo no justifica esta nueva vestimenta.

Nuevos uniformes de Hooters no aplicarán en México

Después de las críticas hechas por las meseras de Hooters estadounidenses, de acuerdo con El Universal, la franquicia con cede en territorios mexicanos declaró que sus trabajadoras no portarán el nuevo uniforme porque no están de acuerdo con el diseño.

La empresa en México declaró que el uniforme no se ha implementado de manera definitiva, ya que se encuentra en una etapa de 'prueba'. Además dejó claro que sus empleadas no serán partícipes de estás pruebas ya que no están conformes con el diseño. Asimismo aclaró que Hooters México es una franquicia independiente de Estados Unidos.

