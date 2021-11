Registro de “Meta” podría costarle a Zuckerberg 20 millones de dólares

Recientemente el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dio a conocer el nuevo nombre de su empresa “Meta”, parece que mientras el programador ya sentía la gloria en sus manos, los dueños de un negocio llamado “Meta PC” desde hace unos meses busca registrar su marca, pero están dispuestos a dejar su nombre por la “módica” cantidad de 20 millones de dólares.

De acuerdo con TMZ en agosto de este año los dueños de una empresa llamada Meta PC, pidieron la marca registrada de “Meta” para computadoras, laptops, tabletas, software y más artículos relacionados con la tecnología.

En una entrevista para el medio citado, los fundadores Joe Darger y Zack Shutt, declararon que por más de un año la empresa ha estado funcionando bajo ese nombre, pero en meses recientes solicitaron el registro de marca.

Aunque no todo está perdido para Zuckerberg, ya que la marca registrada de Meta PC aún no se ha concedido, ya que estos socios afirman que si el CEO de “Meta” (Facebook) intenta reclamar la marca para su empresa, ellos están dispuestos a renunciar a ella si Mark les otorga 20 millones de dólares.

Estos emprendedores ven esto como un negocio, ya que al dejar ir su marca tendrán que cambiar el nombre de su empresa, lo que resaltaría muy costoso, según afirma el medio citado.

Esta controversia les ha traído varios beneficios a los empresarios ya que han logrado canalizar muy bien la publicidad que generan en sus redes. Afirmaron que sus seguidores han aumentado un 5,000%

En una ocasión publicaron un meme con la imagen de Mark Zuckerberg sosteniendo el logo de “Meta PC” y uno de los dueños realizó una parodia sobre el nuevo nombre de la empresa.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z