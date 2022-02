Repartidor se hace viral por robar pedidos; entrega comida y después se la lleva

Este es el caso de Miranda Minda, una usuaria de TikTok, quien por medio de un video, exhibió a un repartidor de alimentos, quien simuló entregar su pedido en la puerta de su edificio, para después simplemente llevarse el paquete.

En el video que rápidamente se volvió viral, la chica señaló que el repartidor le envió un mensaje para señalarle que ya había entregado su paquete: "te escribo para indicarte dónde fue entregado tu pedido. ¡Disfrútalo!". Asimismo, el mensaje lo acompañó con una foto del producto en cuestión.

No obstante, tras avisarle de la entrega, el trabajador de una aplicación de delivery no se percató que una cámara de seguridad lo estaba grabando, por lo que quedó registrado el momento en el que se llevó el paquete, a pesar de que, según la usuaria de TikTok, intentó culpar a los vigilantes del edificio.

"El repartidor dijo que dejó mi comida en vigilancia", explicó la tiktoker en el video, no obstante, en el clip viral se ve al sujeto tomarle una foto al pedido; luego tomar el paquete y marcharse.

"El maldito se llevó mi comida y quería culpar a los polis de que me robaron la comida", contó la chica. "No vio que teníamos cámaras", agregó.

El video ya es tendencia en TikTok y hasta el momento cuenta con más de 200 mil "Me Gusta", más de mil 600 compartidas y más de 2 millones de reproducciones.

Repartidor ladrón es despedido

Asimismo, en otro video, la tiktoker señaló que se puso en contacto con la app en la que realizó el pedido, para denunciar el hecho, por lo que le señalaron que podría hacer un nuevo pedido, además de señalarle que podía proporcionar las pruebas para denunciar al repartidor, suspenderlo y darlo de baja de su servicio.

La compañía además le reembolsó su pedido en su totalidad y le señaló más tarde que con la evidencia presentada, el repartidor fue despedido.

"Llegó mi pollito y en la mañana me despertaron con la noticia de que me dieron el dinero en créditos. Comí pollito y me dieron mi dinero", expresó la joven en el segundo video.

Este segundo video ya cuenta con más de 94 mil "Me Gusta", y más de 400 mil reproducciones.

Exhiben a repartidor que probaba la comida antes de entregarla

No es la primera vez que un repartidor de comida es exhibido en redes sociales por violar las normas de la app en la que labora. Tal es el caso de un hombre que fue denunciado por otro de sus compañeros por robar comida antes de entregarla.

"Si le llegaba un pedido, por ejemplo, de 20 alitas, él abría la bolsa del pedido, se chingaba dos alitas y en vez de entregar 20, entregaba 18", en otra ocasión robó rebanadas de pizza y unió las restantes para volver a formar el circulo, detalló el hombre que lo exhibió.

También te puede interesar:

Repartidor de comida expone a compañero que 'probaba' los pedidos

Video: Amazon despide a repartidor que supuestamente robó una PS5

Descubre infidelidad de su novio gracias a repartidor de comida