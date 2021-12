¿Starbucks lanzará un café inspirado en Laura León? Te lo contamos

“Un café fuerte, pero con un toque “divertido”, con notas amaderadas, y por supuesto, será café de Tabasco”, así se vendió en redes sociales “Latte sorito”, el nuevo producto de Starbucks en homenaje a Laura León. Sin embargo ¿es en serio? Te lo contamos.

Todo comenzó, como siempre ocurre, en redes sociales, donde los usuarios hicieron eco de una noticia muy singular: la cadena Starbucks México lanzaría un café conmemorativo durante la temporada de Navidad.

Pero a diferencia de otros productos, el café “Latte sorito” no estaría inspirado en Santa Claus, sino en Laura León, “la Tesorito” o “el huracán tabasqueño”.

La noticia no pasó desapercibida para muchos ante la gran popularidad de la cantante… pero lamentamos decirte que es una noticia falsa, o “fake news”, como diría la chaviza.

La supuesta colaboración entre Starbucks y Laura León se hizo muy popular en redes sociales porque muchos se dejaron llevar por las supuestas “fuentes”, que afirman que la noticia salió del programa Despierta América, de la cadena Univisión.

Pero no sólo fue eso.

Incluso se llegó a afirmar que el CEO Starbucks en México, José Luis Portela, quien dio a conocer la noticia dijo:

Un mensaje a todas luces sospechoso.

Hasta el momento, ni la cadena ni la misma Laura León ha dado a conocer declaración alguna sobre esta noticia falsa, aunque eso sí, muy curiosa y no tan descabellada, porque Statucks sí ha realizado ediciones conmemorativas de algunos artistas:

Como era de esperarse, la noticia, aunque falsa, se hizo eco en redes sociales.

Me voy enterando que Starbucks Mexico le hará un homenaje a Laura León al sacar su café conmemorativo "Latte Sorito" el cual tendrá un sabor y aroma suave, suave, suavecito.



