Futbolista del Bayern Munich sale del partido para ir al baño

El partido entre el Bayern Munich y el Wolfburgo vivió un momento poco visto en las canchas, ya que Benjamin Pavard salió del juego para atender una emergencia estomacal.

Corría el minuto 84 cuando Pavard corrió rumbo al vestidor, esto ante la sorpresa del propio técnico del Bayern, Julian Nagelsmann.

El estratega estaba a punto de realizar un cambio, sacar a Musiala y sustituirlo por Tillman, sin embargo, decidió cambiar a Benjamin.

El estratega Julian Nagelsmann explicó que Pavard le comentó que

"tenía que ir al baño y cuando el balón ya estaba en la otra banda, se fue corriendo del campo a los vestuarios, cuando vi que no volvía le dije al cuarto árbitro que cambiábamos la sustitución".

Dos minutos después Pavard regresó, pero vio que ya decidieron sacarlo del juego y dejar en la cancha a Musiala, esto le benefició al Bayern Munich, ya que este último futbolista dio la asistencia para el 4-0 definitivo ante el Wolfsburg.

Context: Pavard subbed himself off in the 85th min because he needed the loo.



