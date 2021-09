Video: Orca es grabada golpeándose con desesperación

CANADÁ.- Una orca de un parque acuático en Ontario fue filmada golpeándose repetidamente contra el vidrio del estanque donde ha permanecido en cautiverio por décadas. Las imágenes fueron compartidas esta semana por Phil Demers, un exentrenador de esa instalación, quien asegura que se trata de un comportamiento "peligroso y autodestructivo" que demuestra lo "angustiado" que está el cetáceo.

Kiska, como se le conoce a esta orca, es la última sobreviviente del parque MarineLand y el video fue captado el pasado 4 de septiembre por un grupo de activistas antiсautiverio, asegura Demers. El proyecto The Whale Sanctuary Project, que trabaja por un santuario costero para ballenas y delfines en cautividad, asegura que Kiska es la "ballena más solitaria del mundo", pues ha estado sola desde 2011 tras la muerte de sus compañeros, entre ellos sus cinco crías.

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/uKCxF1AScz