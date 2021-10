VIDEO: Perro sale inteligente toma comida y se desinfecta las patitas en supermercado

Un perrito se hizo viral a través de las redes sociales y es que este lomito salió más abusado llevándose unas patitas limpias como una rica comida, este canino fue captado por una cámara de seguridad de un súper mercado de Medellín, Colombia.

Inmediata mente el animal se hizo viral en dicha grabación se puede ver como el callejerito entra a la tienda y se dirige hacia la sección de alimentos, al parecer no sería su primera vez; toma con su hocico el alimento para después dirigirse a la salida pero mientras el perro tomaba lo que no iba pagar pasa un hombre por su lado y este al parecer no le da importancia.

Después se ve como el perro se dirige a la salida de forma sigilosa pues ya había cumplido su objetivo, pero mientras se acercaba a la salida se ve como un trabajador del súper se percató se dispuso a seguirlo por lo que can sin olvidar desinfectar sus patitas pasa sobre el tapete y se sale huyendo con éxito del lugar.

La reacción de este animal causo risas entre los internautas por lo que muchas personas dejaron varios comentarios.

“Gracias a las personas que no lo detuvieron o golpearon por entrar al local. Ellos también sufren de hambre y frío. Qué dulzura”, comentó uno.

“A partir de esto, en las tiendas deberían poner agua y pepitas para ellos, afuera de cada uno de sus locales. Ellos no pueden hablar, pero dan estos mensajes”, sugirió otro.

“Qué hermosura. Ojalá este perrito se convierta en la mascota de la tienda. Se lo merece. Hasta desinfecta sus patas”, agregó otro.

Colombia 🇨🇴: perro 🐕 callejero entra a un D1 y “toma” una bolsa de comida para perros...todo queda grabado en las cámaras de seguridad , el perrito antes de salir cumple con todos los protocolos de bioseguridad, se desinfecta sus cuatros patas 🐾 y sale sin pagar 💰... HÉROE!!! pic.twitter.com/7xpDMBFVY9 — EL MONO SANCHEZ ®️ (@elmonosanchezof) December 13, 2020

