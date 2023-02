Alerta en México por venta de medicinas con fentanilo

Algunas farmacias, en al menos tres ciudades del noroeste de México, están vendiendo pastillas falsificadas mezcladas con drogas como fentanilo y haciéndolas pasar por productos farmacéuticos legítimos, alertó ayer una investigación realizada por el diario Los Angeles Times (LA Times).

Los reporteros Keri Blakinger y Connor Sheets, que visitaron varias farmacias de Baja California y Baja California Sur, indicaron que pastillas vendidas como oxicodona dieron positivo en fentanilo, mientras que las píldoras vendidas como adderall dieron positivo en metanfetamina.

La investigación reveló que aunque muchas de esas drogas requieren receta para su venta, tanto en Estados Unidos como en México, en las farmacias de la zona fronteriza se puede adquirir sin receta.

Afirmaron que de acuerdo con reportes de investigadores de la UCLA, los expertos pensaban que en México se cometían irregularidades en la venta, pero que los medicamentos no correspondían con lo que decían las cajas.

De acuerdo con el reporte, los consumidores se encuentran en riesgo de sufrir una sobredosis sin saberlo. Los expertos señalaron que los datos en México sobre muertes por sobredosis subestiman la cifra real, por lo que no se puede conocer realmente el alcance.

We visited a range of different pharmacies in tourist areas of 3 Mexican cities.



Ultimately, we tested 17 pills using test strips like the ones researchers often use. 71% of the pills tested positive for fentanyl or meth.



