¡Alto a los enfrentamientos! AMLO hace llamado a narcos en Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los grupos del narcotráfico en Sinaloa para detener los enfrentamientos armados que han causado pánico en los últimos días.

Abordó la situación que vive actualmente Sinaloa en su conferencia matutina, reconociendo la existencia de confrontaciones, aunque no de manera abierta o frontal.

Enfatizó que, hasta el momento, no se han registrado muchos homicidios en Sinaloa.

Asegurando que sabe que lo escuchan, el mandatario hizo un llamado directo a los grupos involucrados en los enfrentamientos: