AMLO presenta plan para evitar afectación económica ante conflicto Rusia-Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el gobierno mexicano seguirá conduciendo la no intervención ante la crisis que se está presentando entre Rusia y Ucrania, asimismo dio a conocer as medidas para evitar afectaciones económicas.

“En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo… promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que se ha pronunciado por la paz y la solución pacífica de las controversias” declaró López Obrador.

El mandatario explicó que esta postura se mantendrá siempre debido a que en la constitución política del país está establecido el artículo 89, un principio de política exterior: la solución pacifica de las controversias.

Medidas de López Obrador para evitar las afectaciones económicas

El titular del ejecutivo reconoció que ante la crisis que se pronuncia en Ucrania ya se están viviendo los aumentos del combustible y gas, por lo que señaló que su gobierno ya tiene un plan para evitar el incremento.

“Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados, para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas, para evitar el aumento de los costos de la energía eléctrica” explicó el mandatario.

Asimismo señaló que en caso de necesitarlo se “echará a andar en toda su capacidad” las hidroeléctricas, esto con la finalidad de evitar apagones de luz y un aumento en el servicio.

En el caso de la gasolina el mandatario explicó que se mantendrá un subsidio, de este modo aunque aumente el precio de importación esto no afectará los bolsillos de la población, para seguir manteniendo el precio de la gasolina por encima de la inflación que se puede presenciar a consecuencia de la situación en Ucrania.

Finalmente, López Obrador manifestó que a pesar la situación que vive el país no ha habido devaluación en el peso mexicano, hecho que calificó como “histórico”.

