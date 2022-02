AMLO responde a Antony Blinken por asesinatos de periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que las opiniones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken sobre los periodistas asesinados este año en México.

“Yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe… Lo que él está sosteniendo no es cierto” expresó el mandatario.

López Obrador señaló que los asesinatos de los periodistas son hechos muy lamentables, pero que en todos estos crímenes se está tomando cartas en el asunto, es decir “no habrá impunidad”.

El titular del ejecutivo expresó que el país vecino, tiene la mala costumbre de opinar de temas ajenos, y los describe como “candil de la calle y oscuridad de la casa” y es algo que ha venido arrastrando por años.

Este miércoles durante la Conferencia de Prensa Matutina, López Obrador solicitó a Antony Bliken “no actuar de forma injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos”. La respuesta del mandatario tuvo lugar luego de que el secretario de estado de EUA externara su preocupación por los periodistas asesinados este año en México.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Bliken escribió un mensaje de preocupación y apoyo para los periodistas en México, este funcionario estadounidense se suma a las declaraciones hechas por el senador, Ted Cruz sobre la misma situación.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad” escribió Antony Bliken.

