AMLO asevera que hay dinero para vacunas porque no se permite la corrupción

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que acabar con la corrupción es "un buen negocio público".

"Es una fuente de financiamiento para el desarrollo de México, importantísima", señaló.

El mandatario explicó que no solo se combate a la corrupción por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se recupera que antes "se iba por el caño de la corrupción".

"No hay necesidad de suspender obras para vacunas. Se tiene dinero para las vacunas porque no se permite la corrupción, nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción más de un billón de pesos".

"Tampoco hace falta aumentar impuestos o impuestos nuevos, ahora está a debate la iniciativa que envié al congreso para favorecer a la CFE".

Recordó que actualmente el gobierno paga cada año 16 mil millones de pesos a las empresas que obtuvieron las concesiones en administraciones anteriores.

"Hay que pagar como si están llenos, a razón de 3 mil 500 diarios por recluso, quienes hicieron este negocio, personas ligadas al poder, muy influyentes, entonces estamos revisando esos contratos".

"Necesitamos ahorrarnos 3 mil millones de pesos al año mínimo. Imagínense 16 mil millones de pesos al año, es la mitad de lo que cuesta comprar 130 millones de dosis de vacunas", señaló.

