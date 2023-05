AMLO ayudará a Roxana Ruiz, joven sentenciada por matar a su agresor

El caso de Roxana Ruiz, joven sentenciada a seis años de prisión por el delito de "exceso de legítima defensa" por haber matado a su agresor, llegó a oídos del presidente López Obrador, quien prometió ayudarla.

Desde conferencia de prensa, el mandatario calificó como "tremenda" la justificación que aplicó el juez para emitir la sentencia contra la joven.

"Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven. La justificación del juez es tremenda porque 'pudo haber aminorado la fuerza' y 'fue un exceso de legítima defensa'. Esto fue lo que manejó, ya lo estamos viendo nosotros y si procede me refiero a que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia y lo vamos hacer", dijo.

Cabe recordar que el Poder Judicial del Estado de México argumentó que la resolución fue conforme a derecho y indicó que la sentencia por el homicidio con punibilidad atenuado por haber ocurrido en exceso de legítima defensa fue estudiada por la jueza con perspectiva de género.

Detalló que se basó en las pruebas aportadas por la Fiscalía y la defensa, considerando la condición de vulnerabilidad de Roxana como mujer indígena.

Caso de Roxana Ruiz

Roxana Ruiz, joven de 23 años, fue condenada a seis años de prisión por el delito de "exceso de legítima defensa" y un pago como como concepto de reparación del daño de 285 mil pesos a familiares del agresor.

"Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta", fueron las palabras de la joven tras conocer la sentencia de la jueza.

Por su parte, el abogado Ángel Carrera comentó: