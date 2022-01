AMLO brinda reporte de su salud; explica qué está pasando con Banamex

El presidente, Andrés Manuel López Obrador a través de un comunicado en vivo reportó los avances de cómo se encuentra su salud tras contagiarse de la nueva variante Ómicron, y tocó varios temas que han quedado inconclusos debido a que no se encuentra en la “mañanera” como lo es la venta de Banamex.

“Es bastante alentador confirmar en carne propia que esta variante del Covid, no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante Delta. Esta vairnte porduce síntomas muy leves es muy similar a una gripe. No tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura, ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación… Yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riegos, no van a aumentar hospitalizaciones y los más importante no vamos a tener más fallecimientos” Expresó López Obrador.