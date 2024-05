AMLO acepta izar bandera del Zócalo en marcha de la ‘marea rosa’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó izar la bandera mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo que se llevará a cabo la marcha opositora de la ‘Marea Rosa’.

López Obrador recalcó que las vallas de protección alrededor de la plancha del Zócalo y el Palacio Nacional se mantendrán por precaución.

En su conferencia matutina de este jueves, el mandatario respondió a la solicitud realizada por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien le envió una carta pidiéndole que se encontrara izada la enseña patria durante la manifestación convocada.