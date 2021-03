AMLO: mañanera de hoy 24 de marzo de 2021; resumen

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

MÉXICO.- Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, agradeció a México y a su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, por la ayuda y solidaridad que recibió tras el golpe de estado de 2019 en su país.

Se dijo muy feliz de venir a México, ya que en esta ocasión acudía como invitado y no como calidad de refugiado

"Durante estos dos meses que me ha tocado estar acá en México he recibido muchísima solidaridad del pueblo mexicano", señaló el Mandatario boliviano Luis Arce en conferencia con el Presidente López Obrador.

Arce celebró poder compartir con López Obrador la recuperación de la democracia boliviana y de las relaciones entre ambos países.

En tanto, el titular del ejecutivo mexicano destacó que el presidente Arce es parte de un movimiento indígena y popular que fue encabezado por Evo Morales y que ha sacado a millones de bolivianos de la pobreza.

El mandatario mexicano afirmó que el modelo de Bolivia es exitoso porque demuestra que el estado debe participar en la distribución de la riqueza para que se beneficie a todos.

"El modelo de Bolivia explica cómo es posible crear riqueza, porque no se puede distribuir lo que no se tiene, se necesita crear la riqueza pero se tiene que procurar distribuir la riqueza, porque la riqueza no es contagiosa, tiene que participar el estado para procurar que se distribuya y que se beneficie a todos, ese es el modelo de Bolivia y fue exitoso".