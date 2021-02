AMLO: Mañanera de hoy 25 de febrero de 2021; resumen

Antonio Baranda

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a la Cámara de Diputados que se inicie una investigación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el reporte que estimó sobrecosto en la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

"La Auditoría Superior de la Federación hace unos días dio a conocer un informe y se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en la imagen del gobierno, sobre todo en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

"Entonces, no vamos a dejar pasar este asunto, porque está de por medio la dignidad y voy a enviar una carta a la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación, todo esto de manera respetuosa, porque la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados", informó López Obrador.

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que el reporte de la ASF muestra una actitud "politiquera" para desprestigiar al gobierno.

"Entonces no creo, aunque existe la posibilidad, de que hayan hecho mal las cuentas, aun así sería lamentable que la Auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien, creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores", señaló.

Lee carta enviada a la Cámara de Diputados

El presidente leyó la carta que enviará a la Cámara de Diputados y en ella acusa a la ASF de elaborar un informe tendencioso y falso.

"Como seguramente es de su conocimiento, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, elaboró un informe tendencioso y falso sobre el procedimiento y el manejo de recursos del gobierno que presido.

"Aun cuando los responsables de la Auditoría Superior de la Federación se han retractado ante tamaño absurdo, considero que una actitud de ese tipo no sólo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política", aseguró.

López Obrador dijo que el fin de esta investigación es esclarecer a fondo las erróneas afirmaciones de la Auditoría.

Rompa el pacto patriarcal

López Obrador afirmó que desconocía el significado de la expresión "romper el pacto" y que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller le explicó que tiene que ver con romper el pacto patriarcal.

"Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar rompa el pacto, rompa el pacto, rompa el pacto”.

"Lo digo sinceramente y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo: oye qué es eso de romper el pacto, explícame y ya me dijo. Rompa el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres. ¡Ah...!", contó el mandatario federal .

El jefe del Ejecutivo calificó como "importada" la expresión usada en los últimos días por feministas, quienes exigen que el presidente deje de proteger a Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

"Pero yo, cuando se habla de rompa el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el llamado Pacto por México, que no fue más que el pacto contra México, o el pacto de silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa.

"Pero el otro pacto, no. Y saben qué sucede, que son expresiones exportadas, importadas, o sea, qué tenemos nosotros que ver con eso si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos, pero también en eso se monta el conservadurismo", agregó.

"En consecuencia, les solicito de manera respetuosa y en observancia del principio de separación de poderes, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento al fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública", añadió.

Subsidios eléctricos son para abajo

Finalmente AMLO pidió al titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, convencer que los subsidios a la energía deben de otorgarse a los consumidores domésticos y no a las grandes corporaciones o cadenas comerciales.

"¿Qué le digo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Que nos ayude a convencer a quienes están recibiendo subsidio y no les corresponde, a las grandes corporaciones, a las cadenas comerciales que están consumiendo energía subsidiada, el subsidio debe darse al consumidor doméstico, que él sabe a lo que me refiero”.

"Sigue siendo muy injusto que se proteja a los de arriba y se deje desamparados a los de abajo, para nosotros garantizar que no suba el precio de la luz necesitamos poner orden, acabar con la corrupción y con los privilegios", señaló en conferencia mañanera de este jueves.

