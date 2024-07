AMLO pide al PJ dejar de manipular a trabajadores con engaños

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Poder Judicial que no influya en sus trabajadores con engaños sobre las posibles consecuencias de la reforma que propuso.

"No se debe usar a los trabajadores para querer mantener privilegios y mantener la corrupción en el Poder Judicial. Que no se dejen los trabajadores manipular, porque ellos no van a salir afectados (con la reforma), al contrario, ellos se van a beneficiar", sostuvo.