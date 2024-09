AMLO presenta carta a padres de los 43 de Ayotzinapa; respalda a FAM

Al presentar este miércoles la carta que envió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los militares no le hagan caso.

"Dicen que no me hace caso el Ejército, que manda el Ejército y que aunque tenga buenas intenciones no puedo obligarlos a que digan la verdad. Yo soy un hombre de principios, independientemente de que soy comandante de las Fuerzas Armadas, está muy difícil que me tomen el pelo", aseguró.